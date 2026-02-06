EPS: Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane ‘Bajina Bašta’ u završnici

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da je revitalizacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“, jedna od najvažnijih investicija u EPS-u, ušla u završnicu i da će se elektrana uskoro naći na mreži u punom kapacitetu.

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković, koji je obišao elektranu, najavio je početak probnog rada obnovljenog drugog agregata u narednih mesec dana, saopštio je EPS. „Nakon završenih montažnih radova na drugom agregatu i takozvanih ‘suvih’ testiranja opreme, narednih dana počinju završna ispitivanja. Plan je da probni rad agregata bude početkom marta“, rekao je Živković. Generalni direktor EPS je istakao da revitalizacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“