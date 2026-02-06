Revitalizacija RHE "Bajina Bašta" u završnici - Probni rad početkom marta

Ekapija pre 1 sat
Revitalizacija RHE "Bajina Bašta" u završnici - Probni rad početkom marta

(Foto: Danilo Mijatović/EPS) Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta", jedna od najvažnijih investicija u Elektroprivredi Srbije ušla je u samu završnicu, saopšto je EPS.

Elektranu je obišao Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije, koji je najavio početak probnog rada obnovljenog drugog agregata u narednih mesec dana.- Nakon završenih montažnih radova na drugom agregatu i takozvanih "suvih" testiranja opreme, narednih dana počinju završna ispitivanja. Plan je da probni rad agregata bude početkom marta - rekao je Živković.Generalni direktor EPS je istakao da revitalizacija reverzibilne HE "Bajina Bašta" donosi
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

EPS: Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane ‘Bajina Bašta’ u završnici

EPS: Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane ‘Bajina Bašta’ u završnici

Nova ekonomija pre 50 minuta
EPS: Pri kraju obnova hidroelektrane „Bajina Bašta“

EPS: Pri kraju obnova hidroelektrane „Bajina Bašta“

Forbes pre 1 sat
EPS: Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane ‘Bajina Bašta’ u završnici

EPS: Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane ‘Bajina Bašta’ u završnici

Serbian News Media pre 34 minuta
Revitalizacija RHE „Bajina Bašta“ u samoj završnici: "Dragulj EPS-a uskoro na mreži u punom kapacitetu"

Revitalizacija RHE „Bajina Bašta“ u samoj završnici: "Dragulj EPS-a uskoro na mreži u punom kapacitetu"

Insajder pre 1 sat
Živković: Probni rad drugog agregata RHE Bistrica početkom marta

Živković: Probni rad drugog agregata RHE Bistrica početkom marta

Danas pre 1 sat
Revitalizacija RHE Bajina Bašta u samoj završnici, dragulj EPS uskoro na mreži

Revitalizacija RHE Bajina Bašta u samoj završnici, dragulj EPS uskoro na mreži

RTV pre 2 sata
Dragulj EPS-a pred povratak na mrežu: Revitalizacija RHE „Bajina Bašta“ u završnoj fazi

Dragulj EPS-a pred povratak na mrežu: Revitalizacija RHE „Bajina Bašta“ u završnoj fazi

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeBajina BaštaDušan živković

Ekonomija, najnovije vesti »

Nova evropska hit-destinacija sve popularnija među turistima iz Srbije

Nova evropska hit-destinacija sve popularnija među turistima iz Srbije

Kamatica pre 14 minuta
Young Lions Srbija okuplja mlade kreativce – Podržavamo mlade, afirmišemo Srbiju

Young Lions Srbija okuplja mlade kreativce – Podržavamo mlade, afirmišemo Srbiju

Nedeljnik pre 10 minuta
Lidl Srbija predstavio Izveštaj o održivosti: Dobro za planetu, ljude i tebe

Lidl Srbija predstavio Izveštaj o održivosti: Dobro za planetu, ljude i tebe

Nedeljnik pre 15 minuta
Sezona blistave kože u Lilly drogerijama: Do 35 odsto popusta na proizvode za negu lica

Sezona blistave kože u Lilly drogerijama: Do 35 odsto popusta na proizvode za negu lica

Nedeljnik pre 10 minuta
Zemlje koje najviše ulažu u istraživanja i razvoj

Zemlje koje najviše ulažu u istraživanja i razvoj

Biznis i finansije pre 4 minuta