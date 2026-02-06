Revitalizacija RHE "Bajina Bašta" u završnici - Probni rad početkom marta

(Foto: Danilo Mijatović/EPS) Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta", jedna od najvažnijih investicija u Elektroprivredi Srbije ušla je u samu završnicu, saopšto je EPS.

Elektranu je obišao Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije, koji je najavio početak probnog rada obnovljenog drugog agregata u narednih mesec dana.- Nakon završenih montažnih radova na drugom agregatu i takozvanih "suvih" testiranja opreme, narednih dana počinju završna ispitivanja. Plan je da probni rad agregata bude početkom marta - rekao je Živković.Generalni direktor EPS je istakao da revitalizacija reverzibilne HE "Bajina Bašta" donosi