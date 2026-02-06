Oni će nositi zastavu Srbije na otvaranju ZOI, ovo je momenat za ponos cele zemlje

Došlo je vreme i za otvaranje 25. izdanja Zimskih olimpijskih igara, koje će biti održane u nekoliko italijanskih gradova, sa centrom u Milanu i Kortini.

Na čuvenom stadionu San Siro biće zapaljen olimpijski plamen. Poslednji nosilac baklje biće legendarni Alberto Tomba, inače čovek kog Novak Đoković izuzetno ceni i zbog kog se budio i tokom kasnih noćnih časova kako bi ga tokom detinjstva gledao. Kako to po tradiciji ide, stadionom će prošetati i predstavnici svake zemlje učesnice, pa tako i naše Srbije, koju će predstavljati ukupno troje sportista. Poznato je i ko će nositi zastavu na stadionu San Siro. To će biti