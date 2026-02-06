Ruski general Aleksejev upucan u svojoj zgradi: Otkriveni detalji napada na zamenika načelnika GRU

Ruski general Aleksejev upucan u svojoj zgradi: Otkriveni detalji napada na zamenika načelnika GRU

GENERAL ruske vojske Vladimir Aleksejev hitno je prebačen u bolnicu nakon napada u stambenoj zgradi u severozapadnom delu ruske prestonice, a njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Russian Defense Ministry Press Service via AP Aleksejev je zamenik načelnika Glavne uprave ruske vojne obaveštajne službe GRU i najnoviji je visoki vojni zvaničnik koji je postao meta napada u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu pre skoro četiri godine, prenosi Bi-Bi-Si. - Žrtva je hospitalizovana u jednoj od gradskih bolnica - izjavila je Svetlana Petrenko iz Istražnog komiteta Rusije i dodala da je pokrenuta krivična istraga zbog pokušaja ubistva.
