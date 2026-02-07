Volkswagen Transporter Sportline

Ovo nije prvi put da Volkswagen nudi Sportline verziju Transportera.

I prethodna generacija je nosila tu oznaku, ali nešto decentnije. Najnovija verzija prati poznatu formulu, s novim usisnicima vazduha u braniku i sjajnim crnim detaljima oko maske. Crvena linija napred podseća na prepoznatljiv izgled GTI modela. Bočni profil naglašavaju novi 19-inčni točkovi s dijamantno obrađenom završnom obradom, u kombinaciji s Eibach oprugama koje spuštaju vozilo za 29 mm. Pozadi nastup zaokružuju izraženi branik, crveni natpis Transporter i