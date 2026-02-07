Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Beta pre 24 minuta

Britanski premijer Kir Starmer, lider laburista, suočio se sa mogućnošću da izgubi te funkcije zbog odluke iz 2024. da za ambasadora u SAD imenuje političkog veterana Pitera Mendelsona, uprkos njegovim vezama sa Džefrijem Epstinom, organizatorom podvođenja maloletnica svetskim moćnicima.

Starmerova sposobnost dobrog procenjivanja je dovedena u pitanje nakon što je Ministarstvo pravde SAD prošle nedelje objavilo milione dokumenata iz dosijea o pokojnom Epstinu, iz kojih se vidi njegova bliska povezanost sa Mendelsonom, navodi Asošiejted pres.

U Velikoj Britaniji je raširen gnev što je Starmer na najvažniju ambasadorsku funkciju imenovao Mendelsona, dugogodišnjeg poslanika Laburističke partije i nekadašnjeg evropskog komesara, sada člana Doma lordova.

Starmer je smenio 72-godišnjeg Mendelsona u septembru, kada je objavljena prva serija mejlova koja je pokazala da je on ostao prijatelj sa Epstinom i nakon što je on 2008. osuđen za nagovaranje deteta na prostituciju i za podvođenje.

Međutim, mejlovi koji su objavljeni ove nedelje pokazuju da je Mendelson prosleđivao Epstinu i osetljive vladine informacije 2009. godine, kada je bio deo vlade laburističkog premijera Gordona Brauna.

Nekoliko poslanika laburista je reklo da bi Starmer trebalo da podnese ostavku, dok su drugi očigledno nezadovoljni, posle niza pogrešnih koraka otkako se stranka vratila na vlast ubedljivom pobedom na izborima u julu 2024. godine.

Starmer, međutim, pokušava da uzvrati udarac - izjavio je da se izvinjava britanskoj javnosti i Epstinovim žrtvama trgovine ljudima "zbog toga što je poverovao u Mendelsonove laži".

"Žao mi je, žao mi je zbog onoga što vam je urađeno, žao mi je što vas je izneverilo toliko mnogo ljudi na pozicijama moći. Žao mi je što sam poverovao u Mendelsonove laži i imenovao ga", kazao je Starmer.

Starmerova vlada je obećala da će objaviti mejlove i drugu dokumentaciju vezanu za imenovanje Mendelsona za ambasadora u SAD, za koju tvrdi da će pokazati da je britanski lord obmanjivao zvaničnike.

Britanska policija je danas pretresla dva objekta povezana sa Mendelsonom u okviru istrage potencijalne zloupotrebe javne funkcije, povodom otkrića da je predao Epstinu osetljive vladine informacije, navodi AP.

Mendelson je 2009. poslao Epstinu interni vladin izveštaj u kojem se razmatraju načini na koje Velika Britanija može da prikupi novac posle globalne finansijske krize 2008. godine, uključujući prodaju državne imovine.

Mendelson za sada nije ni uhapšen ni optužen, a maksimalna kazna za zloupotrebu javne funkcije je doživotni zatvor.

(Beta, 07.02.2026)

Ministarstvo Pravde »

Objavljeni snimci iz ćelije Epstajnove partnerke: Godinama uživala u luksuzu, a sada joj ostao samo krevet

Objavljeni snimci iz ćelije Epstajnove partnerke: Godinama uživala u luksuzu, a sada joj ostao samo krevet

Telegraf pre 19 minuta
Netanjahu se oglasio zbog Epstajna: Tvrdi da nije bio izraelski agent i da za to postoji dokaz: U sve upleten bivši premijer

Netanjahu se oglasio zbog Epstajna: Tvrdi da nije bio izraelski agent i da za to postoji dokaz: U sve upleten bivši premijer

Blic pre 54 minuta
Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Blic pre 9 sati
Vujić u Briselu sa Kopmanom o aktivnostima Srbije u okviru Poglavlja 23

Vujić u Briselu sa Kopmanom o aktivnostima Srbije u okviru Poglavlja 23

RTV pre 10 sati
Vujić u Briselu razgovarao o dopunama pravosudnih zakona i sprovođenju reformi u saradnji sa EK

Vujić u Briselu razgovarao o dopunama pravosudnih zakona i sprovođenju reformi u saradnji sa EK

Insajder pre 10 sati
Oštre poruke iz Brisela: Šta Srbija može da uradi sa Mrdićevim zakonima i da li su oni "crvena linija" za EU? (VIDEO)

Oštre poruke iz Brisela: Šta Srbija može da uradi sa Mrdićevim zakonima i da li su oni "crvena linija" za EU? (VIDEO)

Insajder pre 4 sati
Izdata međunarodna poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom

Izdata međunarodna poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom

Danas pre 8 sati
Ministarstvo Pravde »

Ključne reči

Ministarstvo pravde

Društvo, najnovije vesti »

Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Beta pre 24 minuta
Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

RTV pre 14 minuta
Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Radar pre 24 minuta
I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

Radar pre 24 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 24 minuta