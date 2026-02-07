Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči

Razgovori između američkih i ukrajinskih pregovarača o mirovnom sporazumu sa Rusijom istakli su značajne prepreke u rešavanju teritorijalnih pitanja Američki pregovarači insistiraju na brzom napretku, iako ukrajinska strana ukazuje na zahteve za bezbedno sprovođenje referenduma Američki i ukrajinski pregovarači razmatrali su mogućnost da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum već tokom marta, ali je takav vremenski okvir ocenjen kao malo verovatan zbog dubokih