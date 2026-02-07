Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči

Blic pre 20 minuta
Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči
Razgovori između američkih i ukrajinskih pregovarača o mirovnom sporazumu sa Rusijom istakli su značajne prepreke u rešavanju teritorijalnih pitanja Američki pregovarači insistiraju na brzom napretku, iako ukrajinska strana ukazuje na zahteve za bezbedno sprovođenje referenduma Američki i ukrajinski pregovarači razmatrali su mogućnost da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum već tokom marta, ali je takav vremenski okvir ocenjen kao malo verovatan zbog dubokih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

RTV pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ReferendumMoskvaUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

RTV pre 15 minuta
Pokušaj kupovine birača

Pokušaj kupovine birača

Radar pre 25 minuta
Bacio granatu na salon lepote: Šest osoba povređeno u napadu, među njima i dete (5): Saučesnik sve snimao, pa okačio na…

Bacio granatu na salon lepote: Šest osoba povređeno u napadu, među njima i dete (5): Saučesnik sve snimao, pa okačio na društvene mreže (video)

Blic pre 10 minuta
Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči

Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči

Blic pre 20 minuta
Zelenski presekao! Sprema veliku čistku: "Moraju da deluju mnogo efikasnije"

Zelenski presekao! Sprema veliku čistku: "Moraju da deluju mnogo efikasnije"

Blic pre 4 minuta