"Ukrajina je neprijatelj Mađarske": Oštre poruke Viktora Orbana

Mađarski premijer Viktor Orban proglasio je Ukrajinu "neprijateljem" Mađarske tokom govora na mitingu 7. februara.

Orban, koji se često opisuje kao najbliži saveznik Kremlja u Evropskoj uniji, više puta je tokom ruske invazije na Ukrajinu oštro kritikovao Kijev i Brisel. Govoreći na mitingu u mađarskom gradu Sombatelju 7. februara, Orban je optužio Ukrajinu da zahteva od EU da obustavi uvoz jeftine ruske energije. "Svako ko to kaže neprijatelj je Mađarske, dakle Ukrajina je naš neprijatelj", poručio je Orban. Njegove izjave dolaze ubrzo nakon što je Savet EU odobrio planove za