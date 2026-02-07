Ruski guverner pod raketnom paljbom: Hitno se oglasio nakon ukrajinskog napada na Belgorod
Večernje novosti pre 15 minuta
GUVERNER Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izvestio je da je bio pod raketnom vatrom dok je obilazio infrastrukturne objekte u Belgorodu.
Foto: Profimedia - Tokom inspekcije, počeo je još jedan raketni napad. Našli smo zaklon sa ekipama za hitne intervencije - napisao je u MAX-u, prenosi RIA Novosti. Ukrajinske oružane snage napale su i Brjansku oblast u Rusiji koristeći rakete dugog dometa, a ima i ranjenih, saopštio je guverner te oblasti Aleksandar Bogomaz. - Ukrajinske oružane snage napale su naš region koristeći rakete dugog dometa 'Neptun' i višecevne raketne sisteme 'Himars'. Napad je