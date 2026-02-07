Ruski guverner pod raketnom paljbom: Hitno se oglasio nakon ukrajinskog napada na Belgorod

Večernje novosti pre 15 minuta
Ruski guverner pod raketnom paljbom: Hitno se oglasio nakon ukrajinskog napada na Belgorod

GUVERNER Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izvestio je da je bio pod raketnom vatrom dok je obilazio infrastrukturne objekte u Belgorodu.

Foto: Profimedia - Tokom inspekcije, počeo je još jedan raketni napad. Našli smo zaklon sa ekipama za hitne intervencije - napisao je u MAX-u, prenosi RIA Novosti. Ukrajinske oružane snage napale su i Brjansku oblast u Rusiji koristeći rakete dugog dometa, a ima i ranjenih, saopštio je guverner te oblasti Aleksandar Bogomaz. - Ukrajinske oružane snage napale su naš region koristeći rakete dugog dometa 'Neptun' i višecevne raketne sisteme 'Himars'. Napad je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina – neprijatelj Mađarske

Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina – neprijatelj Mađarske

Vesti online pre 30 minuta
Sibiha: Rusija dovodi Evropu u opasnost od nuklearne nesreće; raketirana Brjanska oblast, ima ranjenih

Sibiha: Rusija dovodi Evropu u opasnost od nuklearne nesreće; raketirana Brjanska oblast, ima ranjenih

RTS pre 20 minuta
Napad na Brjansku oblast: Ranjena dva civila, poremećeno snabdevanje strujom

Napad na Brjansku oblast: Ranjena dva civila, poremećeno snabdevanje strujom

Politika pre 1 sat
Ne smiruje se rat Orbana i Zelenskog: Mađarski premijer oštro udario na lidera Ukrajine: "Oni su neprijatelji, ne treba da…

Ne smiruje se rat Orbana i Zelenskog: Mađarski premijer oštro udario na lidera Ukrajine: "Oni su neprijatelji, ne treba da budu u EU"

Blic pre 2 sata
"Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće"

"Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće"

B92 pre 2 sata
Orban: Ukrajina je naš neprijatelj

Orban: Ukrajina je naš neprijatelj

B92 pre 2 sata
Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaRusijaNeptunRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Sada je potpuno jasno - stiže udar? Tramp nije pristao na ključni uslov, zna se i kada će napasti Iran: "Biće kao Putin"

Sada je potpuno jasno - stiže udar? Tramp nije pristao na ključni uslov, zna se i kada će napasti Iran: "Biće kao Putin"

Blic pre 5 minuta
Nemci zabrinuti zbog nepravde, SPD u usponu: Zašto je do toga došlo?

Nemci zabrinuti zbog nepravde, SPD u usponu: Zašto je do toga došlo?

Danas pre 50 minuta
Alarmantne brojke u Srbiji: Čak 60 odsto dece doživelo vršnjačko nasilje, stručnjaci upozoravaju: Posledice mogu biti ozbiljne…

Alarmantne brojke u Srbiji: Čak 60 odsto dece doživelo vršnjačko nasilje, stručnjaci upozoravaju: Posledice mogu biti ozbiljne

Blic pre 20 minuta
Bivši političar osumnjičen za zlostavljanje dečaka (7) Skandal trese Nemačku: Uplovio u vezu sa njegovom majkom, pa zajedno…

Bivši političar osumnjičen za zlostavljanje dečaka (7) Skandal trese Nemačku: Uplovio u vezu sa njegovom majkom, pa zajedno napastovali dete

Blic pre 15 minuta
Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Danas pre 1 sat