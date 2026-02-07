Rođendan FONETA: 32 godine profesionalne čestitosti

Rođendan FONETA: 32 godine profesionalne čestitosti

Novinska agencija FoNet danas navršava 32 godinu postojanja i rada, kao najstarija aktivna privatna i nezavisna agencija u Srbiji, koja radi u skladu sa standardima profesionalnog i nepristrasnog novinarstva.

Agencija je u julu prošle godine iznenadnom i preranom smrću osnivača, direktora i glavnog i odgovornog urednika Zorana Sekulića doživela nendoknadiv gubitak i suočila se sa velikim izazovima. Voljom porodice Sekulić koja je odlučila da sačuva FoNet kao legat Zorana Sekulića, agencija je na čelu sa Đorđem Sekulićem, mlađim Zoranovim sinom, nastavila rad ne odustajući od nezavisne poslovne i uređivačke politike zasnovane na profesionalnoj čestitosti. Zahvaljujući
