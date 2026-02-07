Policija sprečila krvavi zločin u Novom Pazaru: Uhapšeni osumnjičeni za planiranje teškog ubistva i posedovanje oružja

IndeksOnline pre 1 sat
Policija sprečila krvavi zločin u Novom Pazaru: Uhapšeni osumnjičeni za planiranje teškog ubistva i posedovanje oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su E.

M. (1992) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Takođe, uhapšen je i E. D. (1997), dok će protiv S. N. (1987) biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u podstrekivanju. Operativnim radom, policijski službenici su došli do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog
