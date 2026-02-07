Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Glumica i profesorka beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Gordana Marić (74) je preminula, saopštio je danas FDU.

U objavi Katedre za glumu FDU je navedeno da je Marićeva bila dugogodišnji pedagog i umetnik, čije su znanje, posvećenost i ljudskost obeležili generacije studenata. Njena predanost pozorištu i obrazovanju ostaju trajno utkane u istoriju našeg Fakulteta, navodi se na sajtu FDU. Publika će je pamtiti po ulozi u kultnoj seriji "Grlom u jagode" gde je tumačila lik Goce, devojke glavnog junaka Baneta Bumbara, kojeg je igrao Branko Cvejić. RTS piše i da je manje poznato