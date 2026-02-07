Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Insajder pre 1 sat
Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Glumica i profesorka beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Gordana Marić (74) je preminula, saopštio je danas FDU.

U objavi Katedre za glumu FDU je navedeno da je Marićeva bila dugogodišnji pedagog i umetnik, čije su znanje, posvećenost i ljudskost obeležili generacije studenata. Njena predanost pozorištu i obrazovanju ostaju trajno utkane u istoriju našeg Fakulteta, navodi se na sajtu FDU. Publika će je pamtiti po ulozi u kultnoj seriji "Grlom u jagode" gde je tumačila lik Goce, devojke glavnog junaka Baneta Bumbara, kojeg je igrao Branko Cvejić. RTS piše i da je manje poznato
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Serbian News Media pre 1 sat
"Volim vas, putujte mirno" Trudna Sofija slomljena od bola zbog smrti glumice: Oglasila se potresnim rečima

"Volim vas, putujte mirno" Trudna Sofija slomljena od bola zbog smrti glumice: Oglasila se potresnim rečima

Blic pre 1 sat
Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

Preminula glumica i profesorka FDU Gordana Marić

N1 Info pre 2 sata
​Preminula glumica Gordana Marić

​Preminula glumica Gordana Marić

Politika pre 5 sati
Preminula glumica Gordana Marić, nezaboravna Goca iz "Grlom u jagode"

Preminula glumica Gordana Marić, nezaboravna Goca iz "Grlom u jagode"

RTV pre 7 sati
Preminula glumica Gordana Marić

Preminula glumica Gordana Marić

Radio 021 pre 6 sati
Preminula Gordana Marić, nezaboravna Goca iz „Grlom u jagode"

Preminula Gordana Marić, nezaboravna Goca iz „Grlom u jagode"

RTS pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPozorište

Kultura, najnovije vesti »

„Grafičke vizije 8″: Savremena meksička grafika u Institutu Servantes

„Grafičke vizije 8″: Savremena meksička grafika u Institutu Servantes

Danas pre 18 minuta
INTERVJU Dado Topić: Jugoslavija je uspela da bude svoja

INTERVJU Dado Topić: Jugoslavija je uspela da bude svoja

Danas pre 58 minuta
Pesma za Evroviziju 2026: Inspirativne biografije, od operne scene do višestrukih evrovizijskih nastupa

Pesma za Evroviziju 2026: Inspirativne biografije, od operne scene do višestrukih evrovizijskih nastupa

Danas pre 2 sata
Jugoslovenska kinoteka: Ciklus filmova Brižit Bardo od 21. do 24. februara

Jugoslovenska kinoteka: Ciklus filmova Brižit Bardo od 21. do 24. februara

Danas pre 1 sat
Karma ih stiže nikad brže: Pike prevario ljubavnicu sa kojom je varao Šakiru?

Karma ih stiže nikad brže: Pike prevario ljubavnicu sa kojom je varao Šakiru?

Kurir pre 3 minuta