​Preminula glumica Gordana Marić

Radio 021 pre 46 minuta  |  Tanjug
Glumica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Gordana Marić preminula je danas u 74. godini, preneli su beogradski mediji.

Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode". Ona je tumačila ulogu devojke glavnog junaka Baneta Bumbara, koga je igrao Branko Cvejić. Njena poslednja uloga na filmu bila je 2001. godine u ostvarenju "Žućko". Nakon toga je bila profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
