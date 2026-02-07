​Preminula glumica Gordana Marić

Glumica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Gordana Marić preminula je danas u 74. godini, preneli su beogradski mediji.

Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode". Ona je tumačila ulogu devojke glavnog junaka Baneta Bumbara, koga je igrao Branko Cvejić. Njena poslednja uloga na filmu bila je 2001. godine u ostvarenju "Žućko". Nakon toga je bila profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.