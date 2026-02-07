Policija uhapsila dvojicu pomagača ubici žene iz Niša

Policija uhapsila dvojicu pomagača ubici žene iz Niša
Policija je uhapsila D. G. (56) iz Niša zbog sumnje da je u tom gradu ubio A. Š. (44), odnosno da je počinio teško ubistvo. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da su uhapšena i dva njegova pomagača, S. A. (61) zbog sumnje da nije prijavio zločin, a D. G. (61) iz Kruševca zbog sumnje na saizvršilaštvo. -D. G. se sumnjiči da je jutros u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S. A, sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio ženu koja se nalazila u
