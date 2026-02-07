"Kukavica, dozvolio je da sad pate dve žene i troje dece": Jovana Jeremić žestoko oplela po Miličinom partneru

Mondo pre 1 sat  |  Marina Cvetković
Osim što joj je čestitala na prinovi u razgovoru za medije, Jovana je i oplela po navodno oženjenom partneru Todorovićeve, napominjući da je "po svemu sudeći kukavica koja je dozvolila da u ovom trenutku dve žene pate, kao i troje dece".

Što se nje tiče, otac malog Bogdana je slab muškarac. "Vi znate moj stav, da ja ne mogu da podržim nešto što nije u skladu sa moralom i to je moj stav. Meni je mnogo drago što se Milica ostvarila kao majka i čestitam joj rođenje sina, a u ovom slučaju nije kriva ni ona, ni žena oca Miličinog deteta. Milicu poznajem i volim, ne želim da se moje reči izvuku iz konteksta", naglasila je Jovana, pa nastavila o tome kako bi "oženjeni partner pevačice da je muško i te
