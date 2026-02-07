Novi status za milione nelegalnih objekata: Stručnjaci otkrili da li upis u katastar garantuje i stambeni kredit

Mondo pre 3 sata  |  Tamara Birešić
Novi status za milione nelegalnih objekata: Stručnjaci otkrili da li upis u katastar garantuje i stambeni kredit

Upis prava svojine nije isto što i legalizacija, ali će vlasnici objekata ovom "formalizacijom" steći prava da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu, što do sada nisu mogli.

Pitanje je, međutim, da li će biti moguća njihova kupoprodaja i na kredit, što podrazumeva uspostavljanje hipoteke. Rok za prijavu bespravno izgrađenih objekata na osnovu zakona "Svoj na svome" pomeren je za tri dana, do 8. februara, a mogućnost da upišu pravo svojine na kućama koje su nelegalno gradili građani do sada su iskoristili za više od 2.170.255 objekata. Procenjuje se da ih je u Srbiji oko 4,8 miliona, ali nadležni kažu da među njima ima i objekata poput
