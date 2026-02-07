RGZ: Skoro 2,3 miliona prijava nelegalnih objekata

RGZ: Skoro 2,3 miliona prijava nelegalnih objekata

Zaključno sa petkom (6. februar) do 19 časova, za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima pristiglo je 2.290.337 prijava građana, ukazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

To je gotovo 900.000 objekata više u odnosu na presek od 1. februara. Prijava neupisanih objekata odvija se u sklopu akcije „Svoj na svome“, koja je počela 8. decembra. Iako je prvobitno rekla da produžetka ove akcije neće biti, odnosno da će ona biti okončana 5. februara u ponoć, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata ipak biti produžen za tri dana. To
