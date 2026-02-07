Na današnji dan: "Bitlsi" prvi put u SAD, rođen Čarls Dikens

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 7. februar, u svetu i kod nas.

1478 - Rođen je engleski humanista i državnik Tomas Mor, diplomata i lord-kancelar Henrija VIII (1529-32). Pao je u nemilost kada je uskratio podršku kralju u njegovom sporu s papom, a 1535. odbio je da prizna Henrija poglavarom engleske crkve. Nakon toga je osuđen na smrt i pogubljen. Kao pisac poznat je po delu "Utopija" (1516) u kojem je dao viziju idealnog društva. 1792 - Austrija i Pruska su sklopile savez protiv revolucionarne Francuske u strahu od širenja