Na današnji dan, 7. februar

Na današnji dan dogodilo se: 1478. Rođen je engleski humanista i državnik Tomas Mor, diplomata i lord-kancelar Henrija VIII (1529-32). Pao je u nemilost kada je uskratio podršku kralju u njegovom sporu s papom, a 1535. odbio je da prizna Henrija poglavarom engleske crkve. Nakon toga je osuđen na smrt i pogubljen. Kao pisac poznat je po delu „Utopija“ (1516) u kojem je dao viziju idealnog društva. 1792. Austrija i Pruska su sklopile savez protiv revolucionarne