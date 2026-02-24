Postavljen novi v. d. direktor Pete beogradske gimnazije

Danas pre 2 sata  |  V. A.
Postavljen novi v. d. direktor Pete beogradske gimnazije

Ognjen Mrvaljević, profesor fizičkog vaspitanja, postavljen je za novog vršioca dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije.

To je saopšteno zaposlenima na današnjem sastanku u ovoj školi, potvrđeno je Danasu iz više izvora. On je zaposlen u Petoj gimnaziji i na mestu v. d. direktora zameniće Danku Nešović kojoj je juče istekao mandat. Profesori koji su prisustvovali današnjem sastanku kažu za Danas da je Mrvaljević u kratkom obraćanju najavio održavanje sednice Nastavničkog veća do kraja nedelje. – Rekao je da mu je kao bivšem đaku Pete dužnost da sačuva školu koja je pred gašenjem, da
