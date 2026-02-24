„Čovek od znanja i integriteta“: Šta o novom v. d. direktoru Pete gimnazije kaže ministar prosvete?

Danas pre 6 sati  |  V. A.
„Čovek od znanja i integriteta“: Šta o novom v. d. direktoru Pete gimnazije kaže ministar prosvete?

Povodom imenovanja novog v. d. direktora Pete beogradske gimnazije Ognjena Mrvaljevića oglasio se ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. „U cilju normalizacije stanja i postepenog vraćanja ugleda škole, na mesto v.d. direktora postavljen je Ognjen Mrvaljević.

Novi v.d. direktora je profesor iz Pete beogradske gimnazije, čovek od znanja i integriteta, spreman da rešava probleme i konfliktne situacije“, rekao je Stanković, a prenelo Ministarstvo prosvete. Mrvaljević, podsetimo, dolazi na mesto Danke Nešović kojoj je juče istekao mandat. Poslednjeg dana rada u Petoj podelila je šest suspenzija profesorima te škole, o čemu je Danas pisao. Novi v. d. direktor je danas stupio na dužnost, a u kratkom obraćanju kolegama je
