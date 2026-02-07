Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Radio sto plus pre 2 sata
Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona
AKV je u saopštenju za javnost predložila Advokatskoj komori Srbije da proglasi trodnevnu obustavu rada svih advokata na teritoriji cele države. “Izražavamo duboku i opravdanu zabrinutost povodom nedavno usvojenih izmena seta zakona iz oblasti pravosuđa, koje po svojoj suštini i načinu donošenja otvaraju ozbiljna pitanja u pogledu očuvanja institucionalne ravnoteže, samostalnosti javnog tužilaštva, nezavisnosti sudstva i pravne sigurnosti građana Srbije”, navela je
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Advokatska komora Vojvodine najavila jednodnevnu obustavu rada u utorak

Advokatska komora Vojvodine najavila jednodnevnu obustavu rada u utorak

Moj Novi Sad pre 58 minuta
Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Insajder pre 2 sata
Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Beta pre 2 sata
Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Serbian News Media pre 2 sata
Napad na pravosuđe: Štrajk advokata u Vojvodini zbog „Mrdićevih zakona“

Napad na pravosuđe: Štrajk advokata u Vojvodini zbog „Mrdićevih zakona“

Vreme pre 2 sata
Advokati u Vojvodini obustavljaju rad zbog "Mrdićevih zakona": Evo šta to znači

Advokati u Vojvodini obustavljaju rad zbog "Mrdićevih zakona": Evo šta to znači

Radio 021 pre 2 sata
Odgovor struke na Mrdićeve zakone: AKV obustavlja rad na jedan dan, advokati protestuju

Odgovor struke na Mrdićeve zakone: AKV obustavlja rad na jedan dan, advokati protestuju

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaTužilaštvo

Zabava, najnovije vesti »

"Moj drug je u sekti, a on to još nije shvatio" Pevač šokirao javnost priznanjem: "To su opasne stvari"

"Moj drug je u sekti, a on to još nije shvatio" Pevač šokirao javnost priznanjem: "To su opasne stvari"

Blic pre 48 minuta
"Kažu da ne vole prevaru, pa odu u tuđi krevet" Pevač opleo po estradi, otkrio njihovu lošu stranu: "Spavaju sa pola države, a…

"Kažu da ne vole prevaru, pa odu u tuđi krevet" Pevač opleo po estradi, otkrio njihovu lošu stranu: "Spavaju sa pola države, a glume moral"

Blic pre 28 minuta
Istina o konzerviranoj ribi – mnogi je jedu, a ne shvataju glavnu stvar

Istina o konzerviranoj ribi – mnogi je jedu, a ne shvataju glavnu stvar

Vesti online pre 23 minuta
Dragana Katić više ne izgleda isto: Voditeljka nakon mnogo godina promenila imidž, evo šta je uradila na sebi

Dragana Katić više ne izgleda isto: Voditeljka nakon mnogo godina promenila imidž, evo šta je uradila na sebi

Blic pre 13 minuta
Tajni trik domaćica! Uklonite iritantnu liniju kamenca sa WC šolje preko noći - uz pomoć toalet papira i ovog sredstva

Tajni trik domaćica! Uklonite iritantnu liniju kamenca sa WC šolje preko noći - uz pomoć toalet papira i ovog sredstva

Blic pre 38 minuta