Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

AKV je u saopštenju za javnost predložila Advokatskoj komori Srbije da proglasi trodnevnu obustavu rada svih advokata na teritoriji cele države. “Izražavamo duboku i opravdanu zabrinutost povodom nedavno usvojenih izmena seta zakona iz oblasti pravosuđa, koje po svojoj suštini i načinu donošenja otvaraju ozbiljna pitanja u pogledu očuvanja institucionalne ravnoteže, samostalnosti javnog tužilaštva, nezavisnosti sudstva i pravne sigurnosti građana Srbije”, navela je