Numanović sačuvao nadu: Pazar bolji od Klika

Košarkaši Novog Pazara pobedili su gostujuću ekipu Klika sa 91:85 (21:25, 19:17, 26:19, 25:24) u prvoj utakmici 20. kola Druge lige Srbije.

Pazarce je predvodio Asmir Numanović sa 35 koševa i deset skokova, uz fenomenalan šut iz igre (11/14 za dva, 3/6 za tri, 4/6 slobodna bacanja). Iskusni centar imao je 40 indeksnih poena. Efikasni kod domaćina bili su još Altin Islamović sa 19, Besim Brunčević sa 17 i Muhamed Salihović sa 12 poena. Bolje od ostalih u timu iz Arilja odigrao je Bogdan Tejić, koji je upisao 15 poena i osam asistencija. U poraženom sastavu istakli su se još Tanasije Simović, Petar