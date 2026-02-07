Preminuo akademik Miro Vuksanović

BEOGRAD - Akademik i književnik Miro Vuksanović preminuo je u 82. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Vuksanović, koji je preminuo juče u Novom Sadu, jedan od naših najistaknutijih književnika. Pored bogatog književnog opusa, njegov nemerljiv doprinos srpskoj kulturi ogleda se i u plodnom uredničkom radu i pokretanju značajnih edicija. Takođe, pružio je veliki doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji, navodi se u saopštenju. Vuksanović je rođen u Krnjoj Jeli 4. maja 1944. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a Višu realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je