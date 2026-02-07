Preminuo akademik Miro Vuksanović

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Preminuo akademik Miro Vuksanović

BEOGRAD - Akademik i književnik Miro Vuksanović preminuo je u 82. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Vuksanović, koji je preminuo juče u Novom Sadu, jedan od naših najistaknutijih književnika. Pored bogatog književnog opusa, njegov nemerljiv doprinos srpskoj kulturi ogleda se i u plodnom uredničkom radu i pokretanju značajnih edicija. Takođe, pružio je veliki doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji, navodi se u saopštenju. Vuksanović je rođen u Krnjoj Jeli 4. maja 1944. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a Višu realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Danas pre 20 minuta
Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Politika pre 15 minuta
Umro čuveni akademik: Miro Vuksanović preminuo u 82. godini

Umro čuveni akademik: Miro Vuksanović preminuo u 82. godini

Večernje novosti pre 1 sat
Preminuo akademik Miro Vuksanović

Preminuo akademik Miro Vuksanović

Insajder pre 1 sat
Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Serbian News Media pre 2 sata
Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

N1 Info pre 2 sata
Preminiuo akademik Miro Vuksanović

Preminiuo akademik Miro Vuksanović

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović

Insajder pre 10 minuta
Beoeko: Vazduh u Beogradu i popodne bio zagađen

Beoeko: Vazduh u Beogradu i popodne bio zagađen

Danas pre 0 minuta
Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Danas pre 20 minuta
Čuvate plastične posude od dostave hrane? Stručnjaci otkrivaju koliko je bezbedno opet ih koristiti

Čuvate plastične posude od dostave hrane? Stručnjaci otkrivaju koliko je bezbedno opet ih koristiti

Danas pre 15 minuta
Konferencija „Uticaj medija na mentalno zdravlje građana“: Decenije zloupotrebe medija legitimisale su otvoreno i primitivno…

Konferencija „Uticaj medija na mentalno zdravlje građana“: Decenije zloupotrebe medija legitimisale su otvoreno i primitivno nasilje jačih

Danas pre 5 minuta