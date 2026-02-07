Umro čuveni akademik: Miro Vuksanović preminuo u 82. godini

Večernje novosti pre 5 sati
Umro čuveni akademik: Miro Vuksanović preminuo u 82. godini

SRPSKA akademija nauka i umetnosti (SANU) sa velikom žalošću obaveštava javnost da je 6. februara 2026. godine, u Novom Sadu, u 82. godini, preminuo akademik Miro Vuksanović (Krnja Jela, 4. maja 1944), jedan od naših najistaknutijih književnika.

Foto: Sanu Pored bogatog književnog opusa, njegov nemerljiv doprinos srpskoj kulturi ogleda se i u plodnom uredničkom radu i pokretanju značajnih edicija. Takođe, pružio je veliki doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Višu realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je 1969. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Radio je kao profesor srpskog jezika i književnosti u
