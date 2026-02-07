Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama zbog masovnih ruskih vazdušnih udara

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama zbog masovnih ruskih vazdušnih udara

KIJEV - U masovnom napadu ruskih raketa i dronova na objekte ukrajinske energetske infrastrukture ukrajinske nuklearne elektrane su bile prinuđene da smanje proizvodne kapacitete, saopštilo je danas ukrajinsko ministarstvo energetike na svom Telegram kanalu.

"Neprijatelj je izvršio masovan udar dronovima i raketama na trafostanice i nadzemne vodove od 750 kV i 330 kV. Zbog toga su nuklearne elektrane bile prinuđene da smanje proizvodnju električne energije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Ukrinform. Ukrajinski mediji su preneli da je Rusija napala objekte ukrajinske energetske infrastrukture sa preko 400 dronova i oko 40 raketa. Ministarstvo energetike je saopštilo da su glavni ciljevi bile elektrane i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama

UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama

RTV pre 39 minuta
Ukrajinci "kukaju": Masovni noćni udar Rusije - preko 400 dronova i 40 raketa

Ukrajinci "kukaju": Masovni noćni udar Rusije - preko 400 dronova i 40 raketa

Pravda pre 24 minuta
UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: SAD dale Ukrajini i Rusiji rok da postignu sporazum o okončanju rata

UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: SAD dale Ukrajini i Rusiji rok da postignu sporazum o okončanju rata

Euronews pre 44 minuta
Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

RTS pre 44 minuta
Rusija novim napadom nastavlja zimsku kampanju protiv energetskog sistema Ukrajine

Rusija novim napadom nastavlja zimsku kampanju protiv energetskog sistema Ukrajine

Slobodna Evropa pre 1 sat
(Video) U toku masovan napad na Ukrajinu, haos širom zemlje, NATO zemlja zatvorila vazdušni prostor, aktiviran zahtev za hitnu…

(Video) U toku masovan napad na Ukrajinu, haos širom zemlje, NATO zemlja zatvorila vazdušni prostor, aktiviran zahtev za hitnu pomoć: "Ruski kriminalci"

Blic pre 2 sata
Šmigalj o novom napadu na energetski sektor: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"

Šmigalj o novom napadu na energetski sektor: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Istraga identifikovala osumnjičene za pokušaj ubistva na generala Aleksejeva

Istraga identifikovala osumnjičene za pokušaj ubistva na generala Aleksejeva

Insajder pre 24 minuta
Orban: Odbijamo da šaljemo trupe i novac u Ukrajinu

Orban: Odbijamo da šaljemo trupe i novac u Ukrajinu

Insajder pre 4 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama

UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama

RTV pre 39 minuta
Naučnici otkrili dinosaurusa veličine pileta

Naučnici otkrili dinosaurusa veličine pileta

BBC News pre 14 minuta
Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama zbog masovnih ruskih vazdušnih udara

Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama zbog masovnih ruskih vazdušnih udara

RTV pre 44 minuta