Smanjena proizvodnja u ukrajinskim nuklearnim elektranama zbog masovnih ruskih vazdušnih udara

KIJEV - U masovnom napadu ruskih raketa i dronova na objekte ukrajinske energetske infrastrukture ukrajinske nuklearne elektrane su bile prinuđene da smanje proizvodne kapacitete, saopštilo je danas ukrajinsko ministarstvo energetike na svom Telegram kanalu.

"Neprijatelj je izvršio masovan udar dronovima i raketama na trafostanice i nadzemne vodove od 750 kV i 330 kV. Zbog toga su nuklearne elektrane bile prinuđene da smanje proizvodnju električne energije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Ukrinform. Ukrajinski mediji su preneli da je Rusija napala objekte ukrajinske energetske infrastrukture sa preko 400 dronova i oko 40 raketa. Ministarstvo energetike je saopštilo da su glavni ciljevi bile elektrane i