UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Švajcarska garantuje Lavrovu bezbednost za sastanak OEBS-a

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Švajcarska garantuje Lavrovu bezbednost za sastanak OEBS-a

VAŠINGTON, MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.445. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će u više regiona biti kadrovskih promena u rukovodstvu ukrajinskog vazduhoplovstva. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da očekuje da će uskoro biti održana nova runda mirovnih pregovora, ali nije precizirao datum.

Nastavljaju se borbe na istoku Ukrajine. Ukrajinska vojska saopštila je da je uništila 297 ruskih dronova, od ukupno 328 koje je Rusija lansirala tokom noći. Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski je, međutim, izjavio da ruske snage napreduju duž cele linije fronta, kao i da se aktivna zona borbenih dejstava proteže na 1.200 kilometara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je najavio da će u više regiona biti kadrovskih promena u rukovodstvu
