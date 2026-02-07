Bonđorno kvario, Mektomini popravljao, Napoli slavio iz penala 95

Šampion Italije Napoli gostovao je u Đenovi gde je u meču 24. kola Serije A posle mnogo uzbuđenja i preokreta uspeo da pobedi golom iz penala u 90+5. minutu! Meč na stadionu „Luiđi Feraris“ završen je rezultatom 2:3 (1:2).

Napolitanci su u svojim redovima imali indisponiranog Alesandra Bonđorna i (u prvom poluvremenu) raspoloženog Skota Mektominija. Na njihovu sreću i Đenova je imala tragičara u svojim redovima – Maksvela Kornea. Utakmica praktično nije ni počela a domaći tim je poveo. Prošlo je tek 11 sekundi kada je pogrešio Bonđorno, kratko vratio loptu svom golmanu Aleksu Meretu, koji je tom prilikom srušio Lorenca Kolomba. Iskusni sudija Davide Masa odmah je pokazao na belu