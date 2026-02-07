Hamad Međedović na korak do glavnog žreba Roterdama: U prvom kolu kvalifikacija izbacio vrlo poznatog tenisera

Hamad Međedović na korak do glavnog žreba Roterdama: U prvom kolu kvalifikacija izbacio vrlo poznatog tenisera

Teniser iz Srbije, naš Hamad Međedović nalazi se blizu plasmana u glavni žreb ATP turnira u Roterdamu, pošto je u dva seta bez ikakvih problema savladao Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije - 2:0 (6:3, 6:4).

Kontrolisao je situaciju naš teniser od početka do kraja, pošto je u oba seta napravio pravovremene brejkove, pa je posao završio za tek nešto više od sat vremena provedenih na terenu. Inače, Hamad je prvi nosilac kvalifikacija, a u prvom setu je poveo sa 4:1 posle ranog brejka, a onda je zaključio posao brzopotezno. U drugom setu je brejk napravio gotovo u identičnom trenutku, stigao do 4:2, a onda je u poslednjem gemu spasio brejk loptu i na kraju iskoristio prvu
