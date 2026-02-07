"Izlazi, neću tebe"! Detalji jezive paranoje ubice iz Niša: Umislio da mu sprema smrt, pa je hladno ubio!

Istraga jezivog ubistva bivše rukometašice Aleksandre G.

Š. (43) u niškom naselju Palilula otkrila je šokantan i bizaran motiv koji stoji iza ovog zločina. Prema najnovijim nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni Duško G. (56) nije ubio Aleksandru zbog duga, već zbog teške paranoje i fiks-ideje koja ga je progonila! „Beži odavde, neću tebe!“ Kako Telegraf saznaje, Duško G. se u trenutku zločina nalazio u automobilu sa poznanikom S. A. Kada je ugledao Aleksandru kako ulazi u svoja kola, paranoja je kulminirala. Duško je bio