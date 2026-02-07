Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli...

Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli…
Vesti online pre 30 minuta | Sputnikportal.rs, Vesti
Košarkaši Crvene zvezde imali su veliku šansu da se domognu nove pobede u Evroligi, kao favoriti su dočekali Makabi Tel Aviv, ali… Nisu uspeli. Poraženi su sa 82:83, a utiske posle duela izneo je trener Zvezde Saša Obradović.
Istakao je da nije bilo lako njemu i ekipi da iznesu breme favorita. „Velika je to stvar za nas, nije lako ni igrati protiv ekipe koja praktično nema šta da izgubi. Ovaj poraz će malo da boli, ali ima da se igra dosta”, dovršio je Obradović. Dodatno je analizirao ovaj pomalo i iznenađujući poraz svog tima. „Mnogo smo promašili i nismo iz dobrih odbrana davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Nije lako nositi breme favorita, pogotovo u situaciji gde Makbi