Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli…

Vesti online pre 30 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli…

Košarkaši Crvene zvezde imali su veliku šansu da se domognu nove pobede u Evroligi, kao favoriti su dočekali Makabi Tel Aviv, ali… Nisu uspeli. Poraženi su sa 82:83, a utiske posle duela izneo je trener Zvezde Saša Obradović.

Istakao je da nije bilo lako njemu i ekipi da iznesu breme favorita. „Velika je to stvar za nas, nije lako ni igrati protiv ekipe koja praktično nema šta da izgubi. Ovaj poraz će malo da boli, ali ima da se igra dosta”, dovršio je Obradović. Dodatno je analizirao ovaj pomalo i iznenađujući poraz svog tima. „Mnogo smo promašili i nismo iz dobrih odbrana davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Nije lako nositi breme favorita, pogotovo u situaciji gde Makbi
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Barcokas: "Nije ni Partizan imao velike šanse, ali..."

Barcokas: "Nije ni Partizan imao velike šanse, ali..."

B92 pre 34 minuta
Batler je "taj" i zašto on nije bio tu da uzme onaj šut?

Batler je "taj" i zašto on nije bio tu da uzme onaj šut?

Sportske.net pre 1 sat
Ocena posetilaca B92.sport - Nvora i Kalinić iznad svih

Ocena posetilaca B92.sport - Nvora i Kalinić iznad svih

B92 pre 1 sat
Između plej-ofa i plej-ina: Zvezdina matematika posle Makabija i Nvorino liderstvo

Između plej-ofa i plej-ina: Zvezdina matematika posle Makabija i Nvorino liderstvo

RTS pre 2 sata
Zvezda stala na poslednjem koraku

Zvezda stala na poslednjem koraku

B92 pre 2 sata
Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli...

Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli...

Sputnik pre 3 sata
Jedan poraz i haos na tabeli: Šta čeka Zvezdu u 11 kola do odluke

Jedan poraz i haos na tabeli: Šta čeka Zvezdu u 11 kola do odluke

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaTel AvivMakabiSaša Obradovićsport

Sport, najnovije vesti »

Dejvis kup, drugi dan: Eliminacija podmlađene Srbije u Čileu ili potpuni preokret

Dejvis kup, drugi dan: Eliminacija podmlađene Srbije u Čileu ili potpuni preokret

RTS pre 19 minuta
Mats Vilander: Siner i Alkaraz su podigli igru na viši nivo

Mats Vilander: Siner i Alkaraz su podigli igru na viši nivo

Danas pre 5 minuta
Đurić: "Mijatović je zalutao u naš fudbal, trebalo je da dovede Lazetića"

Đurić: "Mijatović je zalutao u naš fudbal, trebalo je da dovede Lazetića"

Sportske.net pre 39 minuta
FNC premijerno u Nemačkoj – sve je spremno za veliki revanš Ilić i Fabjan ponovo oči u oči, ovog puta pred publikom u Minhenu!…

FNC premijerno u Nemačkoj – sve je spremno za veliki revanš Ilić i Fabjan ponovo oči u oči, ovog puta pred publikom u Minhenu!

Hot sport pre 24 minuta
Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli…

Obradović posle kiksa: Ovaj poraz će malo da boli…

Vesti online pre 30 minuta