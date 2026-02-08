Rally Sweden 2026 - Esapekka Lappi ponovo za volanom Hyundai i20 N Rally1 (VIDEO)

Auto magazin pre 32 minuta
Na radost velikog broja ljubitelja reli sporta širom sveta, Finac Esapekka Lappi vraća se za volan takmičarskog automobila najviše kategorije - Hyundai i20 N Rally1 ... 35-godišnji Finac će u Švedskoj, na drugom takmičenju u kalendaru FIA Svetskog reli šampionata 2026, nastupiti u fabričkom Hyundai i20 N Rally1.

Lappi će u Švedskoj nastupiti u okviru svog programa nastupa na izabranim takmičenjima, pored standardne postave u sastavu Thierry Neuville i Adrien Fourmaux, koji nastupaju na svim takmičenjima. Hyundai Shell Mobis World Rally Team ove godine će, pored standardnih vozača, kao trećeg takmičara rotirati Dani Sorda, Esapekku Lappija i Haydena Padona. Takmičare na Rally Sweden 2026 očekuje 300,66 takmičarskih kilometara podeljenih na 18 brzinskih ispita. Esapekka
