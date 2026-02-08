Veći deo grada biće bez struje: Ovo su lokacije

Ogranak "Elektrodistribucija" Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u nedelju, 8. februara, delovi Čačka ostati bez struje. Od 10:00 do 14:00 časova bez električne energije biće potršači: Tražite još vesti za temu Servisne informacije? Interesuju vas lokalne teme za Čačak? Politika, društvo, biznis, sport, hronika, servisne vesti, isključenja struje i vode, izmene u prevozu i još mnogo toga... Sve najnovije i najvažnije informacije, kao i mnogobrojne lokalne zanimljivosti za Čačak pronaći ćete na stranicama rubrike