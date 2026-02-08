Izvršni direktor Vašington posta podneo ostavku, nekoliko dana posle otpuštanja trećine novinara

Beta pre 33 minuta

Izvršni direktor Vašington posta (The Washington Post) Vil Luis (Will Lewis) izjavio je u subotu da podnosi ostavku, tri dana pošto je taj ugledni američki lisst objavio otpuštanje trećine svoje redakcije.

Luis je saopštio da odlazi u imejlu u dva pasusa upućenom zaposlenim u listu, ukazjući da je dve godine od početka transformacije sada "pravo vreme" za njega da se povuče.

Finansijski direktor Vašington possta Džef D'Onofrio (Jeff) imenovan je za privremenog izvršnog direktora.

Ni Luis ni milijarder vlasnik Vašington posta Džef Bezos (Jeff) nisu bili prisutni na sastanku sa članovima redakcije kada su objavljena otpuštanja u sredu.

Iako su otpuštanja bila očekivana, bila su veća nego što se mislilo, i kao rezultat je zatvorena čuvena sportska redakcija lista, otpušteno fotografsko osoblje i došlo do velikih smanjenja osoblja odgovornog za izveštavanje iz samog Vašingtona i iz inostranstva.

Ovo se dogodilo pored rasprostranjenog odlaska talentovanih novinara poslednjih godina u listu koji je izgubio hiljade pretplatnika posle Bezosovog naređenja krajem 2024. godine pred kraj presedničke kampanje da ne pruži podršku demokratskoj predsedničkoj kandidatkinji Kamali Haris, i preusmerenja sekcije "Mišljenja" u konzervativnijem smeru.

Luis, koji je rođen u Velikoj Britaniji bio je prethodno generalni direktor Volstrit Džornala (The Wall Street Journal) a Vašington post je preuzeo u januaru 2024. godine. Njegovo vođstvo lista od početka je bilo uzburkano, obeleženo otpuštanjima, neuspelim planom reorganizacije koji je doveo do odlaska glavne urednice Seli Bazbi.

Posle ovonedeljnih optuštanja upućeni su neki pozivi Bezosu da ili poveća svoju investiciju u list ili da ga proda nekom ko će preuzeti aktivniju ulogu. Luis je u svojoj poruci hvalio Bezosa "Ova institucija ne može da ima boljeg vlasnika", rekao je on.

"U vreme dok sam vodio list donete su teške odluke da se osigura održiva budućnost za Vašington post tako da može mnogo godina unapred da objavljuje visokokvalitetne, objektivne vesti milionima korisnika svakog dana", rekao je Luis.

Sindikat Vašington posta koji predstavlja zaposlene ocenio je da je Luis davno trebalo da ode.

"Njegovo nasleđe će biti pokušaj uništenja velke američke novinarske institucije. Ali nije prekasno da se spasi Post. Džef Bezos mora odmah da povuče otpuštanja ili proda list nekom ko je spreman da investira u njegovu budućnost", naveo je sindikat.

Bezos nije pomenuo Luisa u saopštenju u kome je rekao da su D'Onofrio i njegov tim u položaju da vode list u "uzbudljivo i uspešno novo poglavlje".

D'Onofrio koji je došao u list prošlog juna je u poruci zaposlenim napisao da završavaju nedelju promena sa još promena.

"Ovo je izazovno vreme širom medijskih organizacija i Post nažalost nije izuzetak", napisao je D'Onofrio i izrazio uverenje da će prebroditi ekonomske teškoće u promenljivom okruiženju za tu industriju.

(Beta, 08.02.2026)