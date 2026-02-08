Nekoliko dana nakon otpuštanja trećine novinara: Izvršni direktor Vašington posta podneo ostavku

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Nekoliko dana nakon otpuštanja trećine novinara: Izvršni direktor Vašington posta podneo ostavku

Izvršni direktor Vašington posta Vil Luis izjavio je u subotu da podnosi ostavku, tri dana pošto je taj ugledni američki list objavio otpuštanje trećine svoje redakcije.

Luis je u imejlu u dva pasusa upućenom zaposlenima u listu saopštio da odlazi, ukazujući da je dve godine od početka transformacije sada "pravo vreme" za njega da se povuče. Finansijski direktor Vašington posta Džef D'Onofrio imenovan je za privremenog izvršnog direktora. Ni Luis ni milijarder vlasnik Vašington posta Džef Bezos nisu bili prisutni na sastanku sa članovima redakcije kada su objavljena otpuštanja u sredu. Iako su otpuštanja bila očekivana, bila su
