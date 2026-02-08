Izvršni direktor Vašington posta podneo ostavku, nekoliko dana posle otpuštanja trećine novinara

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Izvršni direktor Vašington posta podneo ostavku, nekoliko dana posle otpuštanja trećine novinara

Izvršni direktor Vašington posta Vil Luis izjavio je u subotu da podnosi ostavku, tri dana pošto je taj ugledni američki lisst objavio otpuštanje trećine svoje redakcije.

Luis je saopštio da odlazi u imejlu u dva pasusa upućenom zaposlenima u listu, ukazjući da je dve godine od početka transformacije sada "pravo vreme" za njega da se povuče. Finansijski direktor Vašington possta Džef D'Onofrio imenovan je za privremenog izvršnog direktora. Ni Luis ni milijarder vlasnik Vašington posta Džef Bezos nisu bili prisutni na sastanku sa članovima redakcije kada su objavljena otpuštanja u sredu. Iako su otpuštanja bila očekivana, bila su
