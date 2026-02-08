Ako vam stigne ova poruka, ne nasedajte! Policija se hitno oglasila i upozorila građane na opasnu SMS prevaru: Jedan klik je dovoljan da izgubite novac

Ako vam stigne ova poruka, ne nasedajte! Policija se hitno oglasila i upozorila građane na opasnu SMS prevaru: Jedan klik je…
Već je prijavljen veći broj ovakvih prevara, zbog čega policija intenzivno radi na istraživanju slučaja Građanima se savetuje da ne uplaćuju novac i da prijave sumnjive poruke Policijska uprava u Nišu skreće pažnju građanima da je uočeno da korisnici "Vocapa" dobijaju poruke sa naloga osoba koje poznaju i u kojima se od njih traži hitna pozajmica veće sume novca, koju treba da uplate na žiro račun naveden u tim porukama, a koji ne pripada osobama koje poznaju. -
