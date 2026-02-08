Bacali baklje i flaše na policiju, pa izbio haos Sukobi na protestu protiv ZOI u Milanu: Policija koristila vodene topove i suzavac, uhapšeno više osoba (foto, video)

Blic pre 4 sati
Bacali baklje i flaše na policiju, pa izbio haos Sukobi na protestu protiv ZOI u Milanu: Policija koristila vodene topove i…

Protest je organizovan od strane lokalnih sindikata i udruženja, sa fokusom na socijalne i ekonomske kritike Protest je počeo mirno, ali je eskalirao napadima demonstranata sa bakljama i bocama na policiju Na protestu protiv Zimskih olimpijskih igara danas u Milanu došlo je do sukoba između demonstranata i policije.

Iako je skup počeo kao mirna šetnja, situacija je eskalirala kada su pojedini učesnici počeli da bacaju baklje i flaše na policiju, karabinjere i pripadnike Finansijske garde. Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova i suzavca, prenosi Milano Today. Protest koji je okupio oko 10.000 ljudi, organizovali su Komitet protiv održavanja Olimpijade (CIO), kao i lokalni sindikati, udruženja za stambena prava i socijalni centri. Demonstranti su izrazili protivljenje
Italijanska policija bacila suzavac na demonstrante koji su protestovali u blizini olimpijskog sela

Italijanska policija bacila suzavac na demonstrante koji su protestovali u blizini olimpijskog sela

Danas pre 5 sati
