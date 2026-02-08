Zorica Marković iznela detalje ugovora: Otkrila da li se vraća u Elitu 9: "Nije bio takav dogovor"

Blic pre 1 sat
Zorica Marković iznela detalje ugovora: Otkrila da li se vraća u Elitu 9: "Nije bio takav dogovor"

Zorica je izjavila da se oseća bolje zahvaljujući adekvatnoj terapiji i sada je u procesu oporavka Istakla je da je napuštanje rijalitija bilo van planova, ali neizbežno zbog zdravlja Pevačica Zorica Marković za "Blic" je otkrila detalje napuštanja Elite 9.

Ona je otkrila sa kakvim se problemima susrela, te rekla da li je spremna da se vrati u rijaliti. Zorica je iz bele kuće otišla pravo u bolnicu gde je bila na ispitivanjima na odeljenju kardiologije. Ona je za "Blic" otkrila kako napreduje oporavak, kao i da li će se vratiti u Elitu 9. - Bolje mi je otkako su mi pogodili terapiju. Sada moram da odmorim, da se privikne organizam, a onda za mesec dana idem na kontrolu, nadam se da će i tada rezultati biti dobri -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zorica Marković nosi holter, pored nje doktor: Podelila slike iz bolnice, nakon izlaska iz Elite pevačica prošla dramu (foto)…

Zorica Marković nosi holter, pored nje doktor: Podelila slike iz bolnice, nakon izlaska iz Elite pevačica prošla dramu (foto)

Blic pre 9 sati
"Zato sam izašla iz Elite 9" Zorica Marković iz rijalitija otišla u bolnicu, ovo je razlog: "Sledi oporavak i strogo mirovanje"…

"Zato sam izašla iz Elite 9" Zorica Marković iz rijalitija otišla u bolnicu, ovo je razlog: "Sledi oporavak i strogo mirovanje"

Blic pre 11 sati
Zorica Marković završila u bolnici Nakon izlaska iz "Elite" se oglasila sa odeljenja kardiologije i sve zabrinula: "Neizmerno…

Zorica Marković završila u bolnici Nakon izlaska iz "Elite" se oglasila sa odeljenja kardiologije i sve zabrinula: "Neizmerno hvala"

Blic pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaZorica Marković

Zabava, najnovije vesti »

Postoji puno tipova ljubitelja avanture – Koji si ti?

Postoji puno tipova ljubitelja avanture – Koji si ti?

Forbes pre 36 minuta
VIDEO: Objavljen prvi trejler za seriju o mladom Šerloku Holmsu Gaja Ričija

VIDEO: Objavljen prvi trejler za seriju o mladom Šerloku Holmsu Gaja Ričija

Radio 021 pre 37 minuta
Turska - destinacija za odmor bez kompromisa

Turska - destinacija za odmor bez kompromisa

N1 Info pre 37 minuta
Skočkale se za provod! Dragana Mićalović žari i pali sa rođenom sestrom Mirjanom u gradu: Svi kažu da neviđeno liči na Slobodu…

Skočkale se za provod! Dragana Mićalović žari i pali sa rođenom sestrom Mirjanom u gradu: Svi kažu da neviđeno liči na Slobodu i radi u državnoj firmi

Blic pre 17 minuta
"Upoznali smo se preko onlajn igrice" Doktorka (26) iz BiH zbog Pakistanca (22) napustila sve i otišla da živi u pakistansko…

"Upoznali smo se preko onlajn igrice" Doktorka (26) iz BiH zbog Pakistanca (22) napustila sve i otišla da živi u pakistansko selo: Ubrzo nakon svadbe usledio je šok (video)

Blic pre 32 minuta