Zorica Marković iznela detalje ugovora: Otkrila da li se vraća u Elitu 9: "Nije bio takav dogovor"

Zorica je izjavila da se oseća bolje zahvaljujući adekvatnoj terapiji i sada je u procesu oporavka Istakla je da je napuštanje rijalitija bilo van planova, ali neizbežno zbog zdravlja Pevačica Zorica Marković za "Blic" je otkrila detalje napuštanja Elite 9.

Ona je otkrila sa kakvim se problemima susrela, te rekla da li je spremna da se vrati u rijaliti. Zorica je iz bele kuće otišla pravo u bolnicu gde je bila na ispitivanjima na odeljenju kardiologije. Ona je za "Blic" otkrila kako napreduje oporavak, kao i da li će se vratiti u Elitu 9. - Bolje mi je otkako su mi pogodili terapiju. Sada moram da odmorim, da se privikne organizam, a onda za mesec dana idem na kontrolu, nadam se da će i tada rezultati biti dobri -