Zorica Marković nosi holter, pored nje doktor: Podelila slike iz bolnice, nakon izlaska iz Elite pevačica prošla dramu (foto)…

Ona je otkrila sa kakvim se problemima susrela tokom boravka u rijalitiju Nakon što su joj uspostavili terapiju, oseća se bolje Zorica Marković puštena je iz bolnice gde je bila na ispitivanjima, a sada je podelila fotografije i zahvalila se lekarima još jednom na ukazanoj pomoći.

Ona je bila na odeljenju kardiologije gde joj je nakon ispitivanja uspostavljena nova terapije. Zorica se sada zahvalila Profesoru Milovanu Bojiću i celom timu njegovih lekara. - Hvala prof. Milovanu Bojiću, Maji, Želimiru, Tomoviću, Milijani, Banetu i celom timu najboljih Institut Dedinje - napisala je ona. Podsetimo, Zorica se oglasila za "Blic" po izlasku iz bolnice i otkrila zbog čega je napustila Elitu. - Tri virusa sam zakačila u Eliti, ne znam šta je ono