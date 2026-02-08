Trio napravio radikalnu ekstremističku grupu! Spremali se da "osvete svoju braću", osuđenu za terorističko oragnizovanje

Kurir pre 15 minuta
Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije pokrenulo je danas istragu protiv tri muškarca iz Skoplja koji su osumnjičeni da su delovali kao radikalna islamistička grupa. "Na predlog nadležnog javnog tužioca, sudija za prethodni postupak je osumnjičenima odredio pritvor u trajanju od 30 dana, zbog postojanja zakonskih osnova predviđenih Zakonom o krivičnom postupku", navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Policija Severne Makedonije prethodno je
Organizovani kriminal, Skoplje, Makedonija, Tužilaštvo, Severna Makedonija, Terorizam

