MUP najavio pojačanu kontrolu kamiona i autobusa tokom naredne nedelje

Sutra počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Saobraćajna policija će svoje aktivnosti usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, piše u saopštenju. "U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće stavljen na kontrolu autobusa kojima se obavlja prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova