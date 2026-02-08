Ponovljeni izbori za predsednika RS: SDS priznao poraz, Dodik čestitao pobedu Siniši Karanu

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Ponovljeni izbori za predsednika RS: SDS priznao poraz, Dodik čestitao pobedu Siniši Karanu

Ponovljeni prevremeni izbori za predsednika održani su u Republici Srpskoj, a prema prvim podacima, kandidat SNSD Siniša Karan je odneo pobedu, dok je Srpska demokratska stranka (SDS) priznala poraz. Karanu je na pobedi čestitao predsednik SNSD Milorad Dodik.

Kandidati za predsednika RS bili su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević. Biračka mesta bila su otvorena u sedam časova i zatvorena u 19 sati. Pravo glasa imalo je 84.474 birača u RS, a glasalo se na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština - u
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Ponovljeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Karan proglasio pobedu

Ponovljeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Karan proglasio pobedu

RTV pre 13 minuta
SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsednika RS: Ovo je bio plebiscit

SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsednika RS: Ovo je bio plebiscit

RTS pre 22 minuta
Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao poraz

Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao poraz

Radio 021 pre 18 minuta
Stefan Gavrić: SNSD je angažovao sve resurse kako bi povećao izlaznost i osigurao pobedu

Stefan Gavrić: SNSD je angažovao sve resurse kako bi povećao izlaznost i osigurao pobedu

Euronews pre 18 minuta
Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao izborni poraz

Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao izborni poraz

Insajder pre 48 minuta
Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao izborni poraz

Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao izborni poraz

Serbian News Media pre 33 minuta
SDS: Izborni dan je bio bruka i sramota za demokratiju u RS, ovi izbori pokazaće i stanje nacije

SDS: Izborni dan je bio bruka i sramota za demokratiju u RS, ovi izbori pokazaće i stanje nacije

Serbian News Media pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaRepublika SrpskaBanjalukaZvornikMilorad DodikIzboriPrijedorBrčko

Balkan, najnovije vesti »

Snsd proglasio pobedu Siniše karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Snsd proglasio pobedu Siniše karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Dodik čestitao, oglasio se i Blanuša

Blic pre 1 sat
Ponovljeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Karan proglasio pobedu

Ponovljeni predsednički izbori u Republici Srpskoj: Karan proglasio pobedu

RTV pre 13 minuta
SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsednika RS: Ovo je bio plebiscit

SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsednika RS: Ovo je bio plebiscit

RTS pre 22 minuta
Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao poraz

Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao poraz

Radio 021 pre 18 minuta
Stefan Gavrić: SNSD je angažovao sve resurse kako bi povećao izlaznost i osigurao pobedu

Stefan Gavrić: SNSD je angažovao sve resurse kako bi povećao izlaznost i osigurao pobedu

Euronews pre 18 minuta