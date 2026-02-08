Ponovljeni izbori za predsednika RS: SDS priznao poraz, Dodik čestitao pobedu Siniši Karanu

Ponovljeni prevremeni izbori za predsednika održani su u Republici Srpskoj, a prema prvim podacima, kandidat SNSD Siniša Karan je odneo pobedu, dok je Srpska demokratska stranka (SDS) priznala poraz. Karanu je na pobedi čestitao predsednik SNSD Milorad Dodik.

Kandidati za predsednika RS bili su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević. Biračka mesta bila su otvorena u sedam časova i zatvorena u 19 sati. Pravo glasa imalo je 84.474 birača u RS, a glasalo se na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština - u