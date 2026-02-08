Posle Ukrajine, Srbija je najopasnije mesto za novinare

Napadi na medijske poslenike odražavaju opštu klimu polarizacije u Srbiji i visoke tenzije izazvane antivladinim protestima. Činjenica da su samo dva napada prošle godine rezultirala presudama šokantna je. Ovako koordinisane napade botova nismo ranije viđali u Evropi

U januaru zabeleženih rekordnih 47 pretnji i napada na novinarke, novinare i medije u Srbiji, ukazuju da se talas nasilja nastavlja. Fizički napadi čak i od pripadnika policije, pretnje medijima da bi mogli proći kao Šarli ebdo, audio-snimak telefonskog razgovora generalnog direktora Junajted grupe Stena Milera i generalnog direktora konkurentske Telekom Srbija Vladimira Lučića koji sugerišu direktno mešanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kadrovske promene