SEVOJNO/BAJINA BAŠTA/LUČANI – U ponoć počinje predizborna tišina, uoči redovnih lokalnih izbora, koji će biti održani 29. marta. Unedelju se biraju odbornici Skupštine grada Bora, opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek, kao i za gradsku opštinu Sevojno.

Na izborima za Gradsku opštinu Sevojno učestvuju četiri izborne liste, a pod rednim brojem jedan je lista „Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica“. Pod rednim brojem dva je lista „Milan Stamatović – Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija – Zdravo da pobedi“, pod rednim brojem tri lista „Ujedinjeni – Sevojno“, a pod brojem četiri lista „Srpski liberali za zeleno Sevojno“. U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa imaju 5.544 upisana birača. Skupština