Na današnji dan: Ugovorom u Mastrihtu osnovana EU, otvorene Zimske olimpijske igre u Sarajevu

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 8. februar, u svetu i kod nas.

1560 - Turske galije naterale su u bekstvo špansku flotu pod komandom vojvode Medine u bici u Sredozemnom moru kod grada Tripolija. 1587 - Nakon 19 godina zatočeništva pogubljena je škotska kraljica Meri Stjuart, optužena zbog učešća u zaveri za zbacivanje s prestola engleske kraljice Elizabete I. 1676 - Umro je ruski car Aleksej Mihajlovič Romanov, otac Petra Velikog, koji je tokom vladavine od 1645. do smrti ugušio pobune kmetova i pobunu donskih kozaka pod