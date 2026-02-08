Danas ponavljanje prevremenih izbora za predsednika Srpske na 136 biračkih mesta

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će danas, 8. februara, biti održani ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Srpske na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština.

Pravo glasa ima oko 85.000 birača, prenosi RTRS. Reč je o biračkim mestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom. Sutra će u Zvorniku pravo glasa imati 35.533 birača, koji će glasati na 53 biračka mesta. U Doboju su izbori poništeni na 31 biračkom mestu, na kojem pravo glasa imaju 17.562 birača. U Laktašima se izbori ponavljaju na 24