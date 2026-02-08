Koalicija Pod lupom: Na ponovljenim prevremenim predsedničkim izborima u RS iste nepravilnosti

Koalicija „Pod lupom“ objavila je da se i na današnjim ponovljenim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) pojavljuju izborne nepravilnosti, uključujući iste probleme iz prethodnih izbornih ciklusa.

Na konferenciji za novinare, prenose sarajevski mediji, iz Koalicije „Pod lupom“ su, na osnovu izveštaja svojih posmatrača raspoređenih na oko stotinu biračkih mesta, naveli indicije da su predsednici biračkih odbora povezani sa strankama, da je na najmanje jednom biračkom mestu zabeležen organizovani transport birača na glasanje, kao i nezakoniti pritisci na birače u vidu nagovaranja na glasanje za određenog kandidata. „Izborne nepravilnosti i proceduralni