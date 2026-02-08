Košarka: Spartak preživeo beogradski triler i slavio protiv Mege (89:94)

Košarkaši Spartaka upisali su jednu od značajnijih pobeda u dosadašnjem toku sezone, savladavši u Beogradu ekipu Mege rezultatom 94:89, u utakmici 18. kola grupe B ABA lige. Meč u Hali sportova na Novom Beogradu obilovao je preokretima, oscilacijama u igri i napetom završnicom, ali je Spartak pokazao veću zrelost i mirnoću u trenucima kada se lomio rezultat.

Od samog početka bilo je jasno da Subotičani u ovaj duel ulaze odlučni da nametnu svoj ritam. Prva četvrtina donela je izjednačenu igru i čestu smenu u vođstvu, bez veće rezultatske razlike. Slična slika viđena je i u drugoj deonici, sve do same završnice prvog poluvremena, kada je Mega popustila u koncentraciji. Spartak je to iskoristio, podigao agresivnost u odbrani i preko raspoloženih Hokinsa i Nikolića stekao prednost od sedam poena na poluvremenu. Nastavak