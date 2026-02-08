Košarka: Spartak preživeo beogradski triler i slavio protiv Mege (89:94)

Subotica.com pre 2 sata  |  Subotica.com
Košarka: Spartak preživeo beogradski triler i slavio protiv Mege (89:94)

Košarkaši Spartaka upisali su jednu od značajnijih pobeda u dosadašnjem toku sezone, savladavši u Beogradu ekipu Mege rezultatom 94:89, u utakmici 18. kola grupe B ABA lige. Meč u Hali sportova na Novom Beogradu obilovao je preokretima, oscilacijama u igri i napetom završnicom, ali je Spartak pokazao veću zrelost i mirnoću u trenucima kada se lomio rezultat.

Od samog početka bilo je jasno da Subotičani u ovaj duel ulaze odlučni da nametnu svoj ritam. Prva četvrtina donela je izjednačenu igru i čestu smenu u vođstvu, bez veće rezultatske razlike. Slična slika viđena je i u drugoj deonici, sve do same završnice prvog poluvremena, kada je Mega popustila u koncentraciji. Spartak je to iskoristio, podigao agresivnost u odbrani i preko raspoloženih Hokinsa i Nikolića stekao prednost od sedam poena na poluvremenu. Nastavak
Otvori na subotica.com

Povezane vesti »

Partizanov biser eksplodirao u Megi: Ražnatović se lično oglasio zbog njega!

Partizanov biser eksplodirao u Megi: Ražnatović se lično oglasio zbog njega!

Hot sport pre 16 minuta
Budućnost se uzda u pakao Morače protiv Zvezde: "Znamo ko nam dolazi"

Budućnost se uzda u pakao Morače protiv Zvezde: "Znamo ko nam dolazi"

B92 pre 21 minuta
Igokea "unela" još jednu pobedu u Top 8 fazu ABA lige posle velike drame i produžetka u Novom Mestu

Igokea "unela" još jednu pobedu u Top 8 fazu ABA lige posle velike drame i produžetka u Novom Mestu

Telegraf pre 6 minuta
Partizan zove u "borbu", uz poklon za maloletnike

Partizan zove u "borbu", uz poklon za maloletnike

Sportske.net pre 1 sat
Partizan časti svoje verne navijače: Evo za koga će sve biti omogućen besplatan ulaz za meč sa Dubaijem

Partizan časti svoje verne navijače: Evo za koga će sve biti omogućen besplatan ulaz za meč sa Dubaijem

Telegraf pre 56 minuta
Miško Ražnatović se oglasio zbog bivšeg bisera Partizana: "Ima 19 godina, danas je postavio rekord karijere"

Miško Ražnatović se oglasio zbog bivšeg bisera Partizana: "Ima 19 godina, danas je postavio rekord karijere"

Telegraf pre 1 sat
Žakelj pred meč sa Zvezdom: Trener Budućnosti otkrio najveći adut crveno-belih!

Žakelj pred meč sa Zvezdom: Trener Budućnosti otkrio najveći adut crveno-belih!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Danas pre 1 sat
Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Danas pre 2 sata
Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Danas pre 2 sata
Mančester siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Mančester siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Nedeljnik pre 47 minuta
Lindsi Von operisana u Trevizu, u stabilnom je stanju

Lindsi Von operisana u Trevizu, u stabilnom je stanju

RTS pre 51 minuta