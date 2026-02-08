Utešna pobeda FMP-a nad Studentskim centrom u Podgorici

Košarkaši FMP-a pobedili su Studentski centar u Podgorici rezultatom 73:72 (18:19, 16:16, 19:16, 20:21) u meču 18. kola ABA lige.

FMP je prvi deo grupne faze ABA lige završio na šestom mestu u grupi B, dok je Studentski centar okončao ovaj deo na poslednjoj, devetoj poziciji. Utakmica u Sportskom centru "Morača" bila je neizvesna tokom sva četiri perioda. Domaći tim je bolje otvorio susret, ali je FMP već u drugom delu uspeo da uspostavi ravnotežu, pa se na poluvreme otišlo uz minimalnu razliku - 35:34 u korist domaćeg tima. U nastavku je viđena izjednačena borba, a odluka je pala u samoj