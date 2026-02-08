Utešna pobeda FMP-a nad Studentskim centrom u Podgorici

RTS pre 2 sata
Utešna pobeda FMP-a nad Studentskim centrom u Podgorici

Košarkaši FMP-a pobedili su Studentski centar u Podgorici rezultatom 73:72 (18:19, 16:16, 19:16, 20:21) u meču 18. kola ABA lige.

FMP je prvi deo grupne faze ABA lige završio na šestom mestu u grupi B, dok je Studentski centar okončao ovaj deo na poslednjoj, devetoj poziciji. Utakmica u Sportskom centru "Morača" bila je neizvesna tokom sva četiri perioda. Domaći tim je bolje otvorio susret, ali je FMP već u drugom delu uspeo da uspostavi ravnotežu, pa se na poluvreme otišlo uz minimalnu razliku - 35:34 u korist domaćeg tima. U nastavku je viđena izjednačena borba, a odluka je pala u samoj
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Nemanja Nedović zablistao, Monako "zaboravio" na probleme i pobedio ubedljivo u Francuskoj

Nemanja Nedović zablistao, Monako "zaboravio" na probleme i pobedio ubedljivo u Francuskoj

Telegraf pre 1 sat
Pale se lampice, gore alarmi u crveno-belom: Zvezda ih nedavno dobila, sad vezali i šesti uzastopni poraz!

Pale se lampice, gore alarmi u crveno-belom: Zvezda ih nedavno dobila, sad vezali i šesti uzastopni poraz!

Telegraf pre 1 sat
Nedović okončava krizu i štrajk: Srpski reprezentativac cepao mrežice trojkama!

Nedović okončava krizu i štrajk: Srpski reprezentativac cepao mrežice trojkama!

Hot sport pre 2 sata
Ništa od štrajka – pet trojki Nedovića u pobedi Monaka

Ništa od štrajka – pet trojki Nedovića u pobedi Monaka

Sport klub pre 2 sata
ABA liga! Važna pobeda Igokee za plasman dalje!

ABA liga! Važna pobeda Igokee za plasman dalje!

Kurir pre 2 sata
"Za njih sam spreman da poginem": Stefanović emotivan nakon pobede Igokee u neverovatnoj drami

"Za njih sam spreman da poginem": Stefanović emotivan nakon pobede Igokee u neverovatnoj drami

Večernje novosti pre 2 sata
Stefan Momirov "namestio" ruku, uskoro će okupljanje reprezentacije: "Ako bude poziva, sigurno ću se odazvati"

Stefan Momirov "namestio" ruku, uskoro će okupljanje reprezentacije: "Ako bude poziva, sigurno ću se odazvati"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaFMPPodgoricaABA liga

Sport, najnovije vesti »

SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

Danas pre 35 minuta
Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Danas pre 1 sat
Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Danas pre 4 sati
Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Danas pre 5 sati
Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Danas pre 5 sati